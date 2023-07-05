TMV, Brüksel'de ilk mezunları için diploma töreni düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), üç yıldır faaliyet gösterdiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ilk mezunları için diploma töreni düzenledi. Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, Vakfın Brüksel'deki ofisinde yapılan 2022-2023 eğitim öğretim yılı kapanış programına katılarak, öğrencilere başarı sertifikalarını verdi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), üç yıldır faaliyet gösterdiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ilk mezunları için diploma töreni düzenledi.

Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, Vakfın Brüksel'deki ofisinde yapılan 2022-2023 eğitim öğretim yılı kapanış programına katılarak, öğrencilere başarı sertifikalarını verdi.

Deniz, törende yaptığı konuşmada Belçika'da yaşayan Türk velileri, çocuklarının eğitim hayatlarını disiplinli bir şekilde destekledikleri için tebrik etti.

Bir sene boyunca TMV Brüksel'de hem çocuklara hem ailelerine kazanç sağlayan etkinlikler gerçekleştirildiğini belirten Deniz, "Bir yılda burayı bir kültür yuvasına dönüştürmek için çok büyük adımlar atıldı. Çok sayıda çocuğumuz buraya gelerek kendilerini buldu." diye konuştu.

2 bini aşkın öğrenci

TMV Belçika Temsilcisi Zeynep Bilgin Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakfın bu yıl ilk defa Flaman bölgesinde açılan 57 adet Türkçe sınıfı ile Gent ve Brüksel'deki eğitim merkezlerinde toplam 2 bini aşkın öğrenciye hizmet verdiğini söyledi.

Eraslan, "Başarımızı, velilerin ve okulların dönütlerinden anlıyoruz. Okullar çocukları bize yönlendiriyor." dedi.

Vakfın 3-18 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik takviye ders, dil kursları, sınav hazırlıkları, psikolojik destek, sosyal danışmanlık gibi faaliyetlerinin bulunduğunu anımsatan Eraslan, yeni dönem için kayıtların alınmaya başladığını bildirdi.

Eraslan, TMV'nin dünyada 67 ülkede 446 eğitim kurumuyla 50 bini aşkın öğrenciye hitap ettiğini kaydetti.

Yaz okulu programı

Brüksel Eğitim Koordinatörü Şeyma Bostan da "Öğrencilerimizin okullarıyla velilerinin yerine iletişim kuruyoruz. Okullar bu hizmetimizden çok memnun olduklarını bildiriyorlar. Çocukların gelişme gösterdiğini belirtiyor, devam etmelerini tavsiye ediyorlar." dedi.

Bostan, 10 Temmuz ile 4 Ağustos arasında iç ve dış aktiviteleri kapsayacak yaz okulu programı yapılacağını bildirdi.

Veliler memnun

Belçika'da yerleşik velilerden Hacer Ertuğrul, TMV'nin oğlunun okul başarısına büyük katkı sağladığını belirterek, "Oğlum burada kendini güvende hissediyor. Buraya mutlu geliyor ve severek ders çalışıyor. Eğitimin önce çocukların gönüllerine girerek verilebileceğine, akademik başarının sonrasında zaten geleceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Velilerden Ülkü Topbaş da ilkokul üçüncü sınıfa geçen oğlunun Flamanca okuma yazmasına katkı sağlandığını, TMV'nin oğlunu motive ederek başarısını desteklediğini söyledi.

Hem Fransızca, Flamanca hem Türkçe desteği

Babasının işi nedeniyle Türkiye'de ilkokul üçüncü sınıf öğrencisiyken Brüksel'e taşınan 10 yaşındaki Ayaz Sönmez, TMV'nin Belçika'ya adaptasyonu için yardımcı olduğunu, kurslara katılarak okul ödevlerini yaptığını, arkadaşlar edindiğini söyledi.

7 yaşındaki Anda Rüya Temizer de annesinin Brüksel'e tayin olması dolayısıyla iki yıldır burada yaşadığını, bu sene TMV'nin kurslarına katılarak Fransızcasını ilerlettiğini, aynı zamanda Türkçe aktiviteler sayesinde ana dilinde okuma yazma da öğrendiğini dile getirdi.