Tiran'da Öğretmenler Günü Programı Düzenlendi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmen ve eğitim kurumlarının yöneticilerinin katılımıyla program düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmen ve eğitim kurumlarının yöneticilerinin katılımıyla program düzenlendi.

Büyükelçilik konutunda, Büyükelçi Tayyar Kağan Atay'ın himayesinde gerçekleştirilen programa, Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı.

Atay, burada yaptığı konuşmada, böyle bir günde eğitimcilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğretmenlerin kendilerini bugünlere getiren çok değerli yol göstericiler ve kılavuzlar olduğunu belirten Atay, "Onları en iyi şekilde ağırlamak, en azından yılda bir kere onlara teşekkür etmek, onları onurlandırmak bence yapacağımız minimum gayret oluyor." dedi.

Arnavutluk'ta sadece Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin olmadığını söyleyen Atay, "Dünyanın dört bir yanında eğitim alanında, terörle mücadele bağlamında gayretlerimizi tamamlayan, mücadele eden ve çok da başarılı sonuçlar almış olan Maarif Vakfımızın değerli mevcudiyeti de var. (New York Tirana Üniversitesi) dünyada tek üniversitesi burada. Elbasan, İşkodra ve Tiran'da da K12 okullarıyla her geçen gün yerini sağlamlaştıran bir vakıf. Dolayısıyla onun mevcudiyeti de burada çok özel bir yer ediniyor kendisine. Biz de onların gayretlerini desteklemeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Atay, Arnavutluk'u özel kılan bir başkan unsurun da buradaki vakıf ve sivil toplum örgütlerinin eğitim camiasına katkıları olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Bulut da Tiran'da çok büyük bir eğitim camiası olduklarını kaydetti.

Maarif Vakfı, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, öğretmen ve eğitimcilerle Tiran'da eğitimi en iyi seviyeye taşımak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Bulut, "Eğitim camiası ve topluluğu olarak Türkçenin ilerletilmesi, üniversiteler arası işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda gayretlerimiz devam etmektedir. Gerek TİKA'nın gerek Maarif Vakfımızın gerekse de Yunus Emre'nin ortak işbirliği çok büyük bir dinamizm sağlamaktadır. Bu ivmeyi ve dinamizmi daha ileriye taşımak için Büyükelçiliğimizin himayesinde çalışmalarımız devam edecektir." dedi.