TİKAV, üniversite öğrencilerine bireysel gelişim programı sunuyor

Akfen Holding tarafından 1999'da kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), üniversite öğrencilerine yönelik Bireysel Gelişim Programı (BGP) kapsamında 350 kişiye ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BGP ile toplumsal ve ekonomik nedenlerle eğitim, kültür ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmada zorluk çeken üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlanması amaçlanıyor.

Her 2 yılda bir, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerindeki üniversitelerde okuyan ve mülakatlarla seçilen 25 öğrencinin alındığı programlarda, 4 senenin sonunda üniversitenin hangi bölümünde olursa olsun, çoğu uluslararası geçerliliği bulunan 30'a yakın kişisel gelişim sertifikasıyla mezun olunuyor.

Bireysel Gelişim Programı kapsamında, Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencisi 12 TİKAV bursiyeri, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile buluştu.

"Şansın ayağınıza geldiğini fark etmeniz için işinize odaklı olmalısınız"

Akın, hayattaki fırsatları yakalamanın önem taşıdığını belirterek, "Hayatta şans da şanssızlık da herkese eşit miktarda gelir. Ama şansın ayağınıza geldiğini fark edebilmeniz için çalışıyor ve uyanık olmanız lazım. O sırada siz uyuyorsanız o şansı kaçırırsınız. İşinize odaklı olmalısınız. İşinize konsantreyseniz o şansı mutlaka yakalayacaksınız. Sizin için 'ne şanslı' diyecekler. O şansı kendi hayatınızda görüp, fırsatları değerlendirmeniz sizi başarıya götüren yolun eşlikçisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

İş dünyasında başarı kazanmak için "uluslararası olmanın" önemine dikkati çeken Akın, "Ne yapın edin İngilizceyi öğrenin. Uluslararası olursanız vatana ve millete daha hayırlı bir birey olursunuz. ve kendinizden büyük insanlarla arkadaşlık yapmak zorundasınız. İş bile kuracaksanız muhakkak ortaklarınızdan birisi sizden 10-15 yaş büyük olsun. Bu sayede büyük insanlardan para vermeden tecrübe satın alırsınız. Sizin gençliğiniz ve ortağınızın tecrübesi birleştiğinde çok verimli fırsatlar yakalayabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

TİKAV'ın Bireysel Gelişim Programı kapsamında, üniversite birinci sınıftan başlayarak dördüncü sınıfın sonuna kadar bursiyerler, çeşitli kişisel gelişim, yabancı dil ve bilgisayar eğitimlerine, kültür-sanat ve gönüllü hizmet programlarına, ulusal ve uluslararası projelere, söyleşilere, mesleki programlara katılarak bilgi ve becerilerini zenginleştiriyor.

Üniversite hayatları boyunca 3,5 yıl süren BGP ile öğrenciler 40 ayrı programa katılırlarken, bu öğrencilerin yüzde 95'i kısa sürede iş hayatına atılıyor.

Program 1999'dan bu yana uygulanıyor

Bireysel Gelişim Programı ilk olarak 1999'da Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencilerinin katılımına açıldı. 2003'te Van Yüzüncü Yıl, 2006'da Orta Doğu Teknik, Hacettepe, Ankara ve Eskişehir Osmangazi üniversitelerinde program uygulanmaya başlandı.

2009'da eğitim kaynaklarına ulaşmada fırsat eşitliği yaratma hedefini benimseyen TİKAV, bu amaç doğrultusunda Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde 10 yılını doldurmuş üniversitelere yöneldi. Bu kapsamda Elazığ Fırat, Van Yüzüncü Yıl, Şanlıurfa Harran, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Erzurum Atatürk üniversitelerinde proje uygulanmaya başlandı.

BGP, 2010'dan bu yana Fırat Üniversitesi öğrencilerine uygulanıyor.