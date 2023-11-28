TİKA ve TRT, Etiyopya'da gazetecilik eğitimi düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Afrika Boynuzu ülkelerinden Etiyopya'daki öğrencilere ve bazı kurumların personeline gazetecilik eğitim programı düzenledi. Eğitimlerde gençlere kendi bölgelerinde yaşanan olayları kendi bakış açılarıyla anlatmanın ve dezenformasyonla mücadelenin önemi vurgulandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Afrika Boynuzu ülkelerinden Etiyopya'daki öğrencilere ve bazı kurumların personeline gazetecilik eğitim programı düzenledi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da TRT işbirliğiyle Gençler için Gazetecilik (Journalism for Juniors) eğitimi verildi.

İki ayrı eğitim programında 70 öğrenci ve genç basın mensubu, sosyal medyada içerik üretimi, hikaye anlatımı, mobil gazetecilik, video montajlama ve saha yapımcılığı konularında dersler aldı.

Eğitimin sonunda mobil gazetecilik tekniklerini kullanarak kendi videolarını hazırlayan gençler final projelerini teslim etti.

Addis Ababa Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Etiyopya Yayın Kuruluşu (EBC), Jeilu Kanalı, OBN TV personeli ve farklı sivil toplum kuruluşlarının iletişim birimleri çalışanlarına yönelik iki ayrı eğitimde, gençler ve basın mensupları TRT'nin yayıncılık tecrübesinden faydalandı.

TİKA, Etiyopya'da 200'den fazla proje yaptı

"Herkesin bir hikayesi vardır" mottosuyla düzenlenen eğitimlerde gençlere kendi bölgelerinde yaşanan olayları kendi bakış açılarıyla anlatmanın ve dezenformasyonla mücadelenin önemi vurgulandı. Alanında uzmanların verdiği teorik eğitimin yanı sıra çekim ve montaj teknikleri de öğretilerek katılımcıların kendi içeriklerini üretmesi sağlandı.

Eğitimin kapanış töreninde konuşan Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, günümüz dünyasında medyanın gücüne vurgu yaparak "Ülkemizin çeşitli kurumlarının ve TİKA'nın Etiyopya'da hayata geçirdiği pek çok proje var fakat eğitim projelerinin ayrı bir öneme sahip olduğuna inanıyorum" dedi.

Konuşmasında eğitimin gücüne işaret eden Baran, bu eğitimle gençlere kendi hikayelerini anlatmak için imkan sağlandığını söyledi.

TİKA Addis Ababa Program Koordinatörü Cengiz Polat, Afrika'da kurulduğu dönemden bu yana Etiyopya'nın sürdürülebilir kalkınmasına destek olmak için TİKA'nın 200'den fazla projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

"Bunlar arasında eğitim projelerimiz, nitelikli insan kaynağına yatırım yapmak açısından özel bir değere sahiptir" diyen Polat "eğitimi tamamlayan tüm gençlerin kendi içeriklerini üretmeye devam edeceğini umuyoruz, Etiyopya'nın sesi sizler olun." dedi.

TRT Gençler için Gazetecilik Projesi Koordinatörü Alpay Arı da sosyal sorumluluk kapsamında bu projeyi dünyanın dört bir yanında 3 bin 170 öğrenciye ulaştırdıklarını ve bu sayıyı büyütmek için durmadan çalıştıklarını ifade etti.

Günümüzde dezenformasyonla mücadelenin ve doğru haberciliğin önemine vurgu yapan Arı, gençlerden özgün ve güçlü içerikler üretmelerini beklediklerini ifade etti.

Tören, yapılan kapanış konuşmalarının ardından öğrencilere sertifika ve dereceye giren proje sahiplerine ödüllerin verilmesiyle son buldu.