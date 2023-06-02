TİKA, Tunus'ta Sadikiyye Lisesinde Türkçe eğitimine destek kapsamında dijital donanımlı sınıf kurdu. Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, açılışta yaptığı konuşmada, Türkçe öğretilmesi ve Türkçe konuşan Tunuslu öğrencilerle tanışmanın gurur verici olduğunu belirtti. TİKA Tunus Koordinatörü Ali Fuat Cebeci de TİKA'nın yurt dışında Türkçe eğitimine destek veren birçok projeye imza attığını vurguladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus'ta Türkçe eğitimine destek kapsamında dijital donanımlı sınıf kurdu.

Başkent Tunus'taki Sadikiyye Lisesinde TİKA tarafından oluşturulan Türkçe sınıfı, düzenlenen törenle okulun kullanımına sunuldu.

Açılışı katılan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sadikiyye Lisesinin Tunus'un kurucu Cumhurbaşkanı Habib Burgiba'nın da olduğu birçok ünlü ismin eğitim gördüğü bir okul olduğunu belirterek, "Bu köklü eğitim kurumunda, Türkçe öğretilmesi ve Türkçe konuşan Tunuslu öğrencilerle tanışmak gurur verici." dedi.

TİKA'nın Tunus'ta 2012 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini hatırlatan Çakıralp, TİKA'nın başta eğitim alanlarında olmak üzere, 200'ün üzerinde projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

TİKA Tunus Koordinatörü Ali Fuat Cebeci de TİKA'nın yurt dışında Türkçe eğitimine destek veren birçok projeye imza attığını, Sadikiyye Lisesinde Türkçe öğrenen öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almaları için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Cebeci, TİKA'nın Türkçe sınıfının yanı sıra tüm öğrencilerin kullanımına sunulan Sadıkiyye Lisesinin mescidini de restore ettiğini kaydetti.

Sadikiyye Lisesinde Türkçe eğitimi 5 yıl önce başladı

Sadikiyye Lisesi Müdürü Afife Abdulmelik el-Selimi ise okullarında Türkçenin 5 yıl önce müfredata alındığını söyledi.

Selimi, "Öğrencilerimizin seçmeli dil dersi olarak Türkçeyi talep etmeleri üzerine müfredata Türkçe dersini de aldık. Sadece bizim okul öğrencilerinin değil lise düzeyinde farklı okullarda eğitim alan öğrencilerin de Türkçe sınıfımızda eğitim almalarına olanak sağlıyoruz."

Sadıkiyye Lisesinde ders veren MEB Türkçe Öğretmeni Alptekin Salman da sınıfında ders verdiği yaklaşık 50 öğrencisinin olduğunu, yenilenen sınıfta kullandıkları dijital tahta yolu ile öğrencileriyle daha sağlıklı iletişim kurduğunu söyledi.

Lisede Türkçe dersi alan Lucian Malik de Türk dilini ve kültürünü çok sevdiğini, iiyi derecede Türkçe öğrenerek Türkiye'de üniversite okumayı hedeflediğini anlattı.