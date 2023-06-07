TİKA, Özbekistan'da öğretmenlere eğitim verdi

Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Özbekistan'ın Andican şehrinde Özbek öğretmen ve akademisyenlere 'Bütünleşik Öğrenme ve Öğretme Modellerine Giriş' eğitimi düzenledi.

Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Özbekistan'ın Andican şehrinde Özbek öğretmen ve akademisyenlere "Bütünleşik Öğrenme ve Öğretme Modellerine Giriş" eğitimi düzenledi.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitmenler, 6 gün boyunca Andican ilinin farklı bölgelerinden gelen 140 Özbek öğretmene fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanındaki bilgi ve tecrübelerini uygulamalı aktardı.

Eğitim programının kapanışına, Andican İl Eğitim Müdürü Resul Kerimov, TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali Rıza Tezcan ile Türkiye'den gelen eğitmenler ile öğretmenler katıldı.

Kerimov, burada yaptığı konuşmada, programın bu bölgede ilk kez gerçekleştirildiğini kaydederek, Türk yetkililere teşekkür etti.

Tezcan da Türkiye ile Özbekistan arasındaki tarihi dostluğa değinerek TİKA'nın Özbekistan'daki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Andican İl Valisi Şuhratbek Abdurahmonov de programın son gününde eğitimlerin yapıldığı okulu ziyaret ederek, eğitim programı hakkında bilgi aldı.

Eğitimin son gününde katılımcılar, program boyunca yaptıkları eşyaları sergiledi.

Seminerin ardından Özbek öğretmenlere katılım sertifikası takdim edildi.