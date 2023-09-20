TİKA, Gürcistan'da seramik atölyesi açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gürcistan'daki Spektri Devlet Meslek Okulu'nda seramik atölyesi açtı. Açılışa Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi, TİKA Başkan Yardımcısı ve okul yöneticileri katıldı. Açılışta konuşan Büyükelçi Orbay, TİKA'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti ve Türkiye'nin seramik üretimi konusundaki tecrübelerini Gürcü uzmanlarla paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gürcistan'daki Spektri Devlet Meslek Okulu'nda kurduğu seramik atölyesinin açılışı yapıldı.

Başkent Tiflis'te bulunan okuldaki açılış programına, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, TİKA Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz, Spektri Devlet Meslek Okulu Müdürü Mate Takidze, Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı Mesleki Eğitim Geliştirme Bölümü Başkanı Tamar Kvinikadze ile öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Orbay, açılışa katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, okula sağladığı desteklerinden dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Seramik üretimi konusunda Türkiye'nin çok zengin bir tecrübeye sahip olduğunu ifade eden Orbay, Gürcü uzmanlarla bu tecrübeleri paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

İki ülke arasında birçok alanda olduğu gibi seramik alanında da işbirliği yapılacak geniş imkanların olduğuna işaret eden Orbay, "Gürcistan'ın kalkınmasına ve refahına hizmet eden her türlü girişim bizim için de çok değerli. Bunun parçası olmak bize hem gurur hem mutluluk veriyor." dedi.

Yorulmaz da bulundukları okulun Gürcistan'ın eski ve en değerli eğitim kurumlarından biri olduğunu kaydetti.

Gürcistan için de büyük önem taşıyan bu okulla işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Yorulmaz, "TİKA bu işbirliğini gururla devam ettirecek." dedi.

Gürcistan'ın kalkınmasına, burada istihdam sağlanmasına katkı sağlamanın Türkiye için de büyük önem taşıdığını vurgulayan Yorulmaz, seramik üretimi sırasında kullanılan malzemeye şekil veren öğrencilerin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde de yer alacaklarını belirtti.

Ekipmanlarını da TİKA'nın sağladığı atölyenin açılışının ardından davetliler öğrencilerin seramik çalışmalarını inceledi.

TİKA'dan kreş ve teknoloji sınıfı

Öte yandan, TİKA'dan alınan bilgiye göre, TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz'ın Gürcistan ziyareti sırasında dün iki projenin daha açılışı yapıldı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ve Gürcü yetkililerin de katılımıyla Gürcistan'ın Kakheti bölgesine bağlı Duisi köyünde anaokulu ve kreşin açılışı gerçekleştirildi.

Tiflis'e yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta yer alan Marneuli kentindeki Gürcistan Azerbaycanlıları Entegrasyon Merkezi'ndeki teknoloji sınıfının da açılışı yapıldı.