Tıbbı Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu Mezunları İş Kurdu

SEFER TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) düzenlenen 10'uncu Tıbbı Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kurslarının sonuna gelindiğinde, kurslara katılan pek çok insanın da kendi işini kurduğu açıklandı. 10 günlük kursu bitiren 80 kişiye başarı belgeleri verilirken, kursu bitiren vatandaşlar kendilerine ders veren eğitmenlere teşekkür etti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) düzenlenen 10'uncu Tıbbı Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kurslarının sonuna gelindiğinde, kurslara katılan pek çok insanın da kendi işini kurduğu açıklandı. Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursunun yanında başka kursları da verdiklerini anlatan BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Tıbbı aromatik kursunun 10'uncusunu tamamladık. Bu güne kadar kuşlarımızdan bin kişinin üzerinde kursiyer mezun ettik. Bunlardan da 200'ün üzerinde kişi de kendi markasını kurdu. Kimisi butik üretime devam ediyor. Kimisi de ihracat yapıyor. Biz tıbbi aromatik bitki kursu dışında zeytin yetiştiriciliği gibi, bahçıvanlık gibi, bitki doku kültürü gibi kurslar da yapıyoruz. Aromaterapi Festivali düzenliyoruz. Bu sene ilk defa meci şenliği yapacağız. Hasat sonu etkinliği olarak. Bölgede gelenektir ve kaybolmak üzeredir bu gelenek. Bu geleneği canlandırmak için meci etkinliği yapacağız. Aralık ayında 2 günlük bir program olacak."

"BU İMKANI SAĞLADIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Banka emeklisi Tülay Tavlı da, "Çok güze bir kurstu. Safran bitkisi yetiştirmek istiyorum. Karadere köyünde ikamet ediyorum. Çok detaylı bilgiler verdiler. Çok memnunum" dedi.

Çiftçi Hilmi Yıldız ise, "Tıbbı ve aromatik bitki yetiştiriciliğini öğrendik. Bunu kendi bahçelerimizde yetiştireceğiz Bize bu imkanı sağladığı için değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğretmen Gözde Keskin de, "İstanbul'dan katıldım bu tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursuna. Burası aslında, bu alanda çalışmak isteyen pek çok kişinin bulunmak istediği bir yer. Çünkü, çok kıymetli hocalar tarafından eğitim alıyoruz. Benim içinde çok faydalı oldu. Tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliği yapmak üzere hayallerim var. Bunları hayata geçirebileceğine daha çok inanıyorum şu anda" şeklinde konuştu.

Foto muhabiri Cansu Alkaya ise, "BAÇEMDE Balıkesir Belediyesi bu imkanı sağladıkları için teşekkür ederim. Burada çok kıymetli bilgiler edindik, değerli hocalarımızdan. Bende hayata geçirmek için caba sarf edeceğim. Umarım herkes için hayırlı olur" dedi.