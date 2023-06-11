Tezeren 4. Boğaziçi Ortaokulu Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası Şampiyonu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Öğretmenler Arası Futbol Turnuvasında Tezeren 4. Boğaziçi Ortaokulu takımı şampiyon oldu. İbrahim Çeçen İlkokulu halı sahasında yapılan turnuvanın final müsabakasını; İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Milli Eğitim Müdür yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan, Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen, şube müdürleri, okul yöneticileri ve öğretmenler izledi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Öğretmenler Arası Futbol Turnuvasında Tezeren 4. Boğaziçi Ortaokulu takımı şampiyon oldu.

İbrahim Çeçen İlkokulu halı sahasında yapılan turnuvanın final müsabakasını; İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Milli Eğitim Müdür yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan, Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen, şube müdürleri, okul yöneticileri ve öğretmenler izledi. İl merkezinde 49 okul takımının katıldığı turnuvanın final maçında Tezeren 4. Boğaziçi Ortaokulu takımı ile Spor Lisesi takımı karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı 3-1 kazanan Tezeren 4. Boğaziçi Ortaokulu takımı şampiyon olurken, Spor Lisesi takımı ikinci, Özel OSB Bilim Teknik Koleji takımı üçüncü, Yılmaz Hatunoğlu Anadolu Lisesi takımı ise dördüncü oldu. Turnuvanın sonunda emeğe geçen herkese teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, dereceye giren takımlara kupalarını takdim etti. - AĞRI