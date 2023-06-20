TEV, Depremden Etkilenen Çocukların Eğitimine Destek İçin Okul Yolunda Burs Fonu'na Çağrı Yaptı

Türk Eğitim Vakfı (TEV), depremden etkilenen çocukların eğitim hayatlarına dönebilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir protokol imzalayarak Okul Yolunda Burs Fonu'na destek olma çağrısında bulundu. Afet bölgesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere burs imkanı sağlayacak olan TEV, Kurban Bayramı vesilesiyle fon için online destek sağlanabileceğini duyurdu.

Yıkılan hayalleri hep birlikte yeniden inşa edelim. Desteklerinizle afetzede öğrencilerimizin eğitimleri, hayalleri, hikayeleri yarıda kalmasın" diyen TEV, deprem felaketinden etkilenen çocukların eğitim hayatlarına dönebilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde Okul Yolunda Burs Fonu'nu hayata geçiren TEV, yapılacak bağışlarla ilköğretim seviyesindeki afetzede öğrencilere üniversite mezuniyetine kadar eğitim hayatları boyunca burs imkanı sağlayacak. Afet bölgesindeki 11 ilden ihtiyaç sahibi öğrenciler MEB tarafından belirlenerek TEV'e yönlendirilecek.

AFET MAĞDURU 2 BİN 525 LİSANS VE LİSE ÖĞRENCİSİNE DESTEK

Afetzede öğrenciler için uzun soluklu, sürdürülebilir desteğin çok önemli olduğuna vurgu yapan Türk Eğitim Vakfı, Kurban Bayramı vesilesiyle Okul Yolunda Burs Fonu'na destek olma çağrısında bulundu. TEV, hem afet mağduru 2 bin 525 lisans ve lise bursiyerine hem de eğitimi kesintiye uğrayan tüm öğrencilere destek olmayı sürdürüyor. TEV'in internet sitesi üzerinden burs fonuna online destek sağlanabiliyor.