TEV, afet bölgesinde prefabrik okullar yapacak

Türk Eğitim Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı'yla imzaladığı protokol kapsamında afet bölgesinde prefabrik okullar yapmaya hazırlanıyor. Ders Zili Fonu isimli proje kapsamında bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle yapılacak 4 ve 6 derslikli prefabrik okullar, afet bölgelerinde eğitimin devamı için MEB'e teslim edilecek.

Türk Eğitim Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı'yla imzaladığı protokol kapsamında afet bölgesinde prefabrik okullar yapmaya hazırlanıyor. Ders Zili Fonu isimli proje kapsamında bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle yapılacak 4 ve 6 derslikli prefabrik okullar, afet bölgelerinde eğitimin devamı için MEB'e teslim edilecek.

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Kahramanmaraş merkezli depremin ardından eğitimin sürmesi için Ders Zili Fonu ile seferberlik başlattı. İnternet sitesi üzerinden bağış yapılabilen projeyle 4 ve 6 derslikli olarak yapılacak prefabrik okullar, tüm temel donanımları tamamlandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilecek.

"ÖĞRENCİLERİN HAYALLERİ YARIM KALMAYACAK"

Prefabrik okulların gelecek eğitim döneminde kullanıma hazır olmasını hedeflediklerini belirten TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, "Deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması için hepimizin el ele vermesi gerekiyor. Bölgede çok fazla ihtiyaç var. Biliyoruz ki eğitim, en sağlam temeldir. Okullarda ders zili tekrar çalsın, sıralar öğrencilerle dolsun diye hayata geçirdiğimiz Ders Zili Fonu ile yıkılan hayalleri yeniden, hep birlikte inşa edeceğiz. TEV olarak, afetzede öğrencilerimizin yanındayız. Bireysel ve kurumsal bağışçılarımızın desteğiyle yapacağımız prefabrik okullarla hiçbir öğrencinin hayalleri, umutları yarım kalmayacak, hepsi eğitimlerini tamamlayarak Türkiye'nin aydınlık geleceğinin bir parçası olacak" dedi.

Öğrencilerin eğitimlerine ders sıralarında devam etmelerini amaçlayan Ders Zili Fonu'na TEV'in internet sitesi üzerinden tek seferlik ya da aylık düzenli bağışlarla destek olunabilecek.