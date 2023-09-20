TEV, 2023-2024 eğitim öğretim yılı burs başvurularını kabul ediyor

Türk Eğitim Vakfı (TEV), üniversite öğrencilerine vereceği burs için başvuruların 24 Eylül'e kadar yapılabileceğini duyurdu. TEV, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere 56 yıldır destek sağlıyor. Burs miktarları ve başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi TEV'in resmi internet sitesinde yer alıyor.

Türk Eğitim Vakfının (TEV), üniversite öğrencilerine vereceği 2023-2024 eğitim öğretim yılı bursuna, 24 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre TEV, eğitimde fırsat eşitliği için başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere 56 yıldır destek sağlıyor.

TEV'in yeni dönemde vereceği aylık burs destekleri meslek lisesi için 1100 lira, yükseköğretim için 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Vakfın, 2023-2024 akademik yılında vereceği lisans bursu 3 bin 750 lira, üstün başarı ve doktora bursu da 5 bin lira oldu.

Önceki yılın iki katına çıkarılan ek burs ödemeleri ise yemek ek bursu için 700, erişim-ulaşım ek bursu için 300, kitap-kırtasiye ek bursu için 200 lira olarak açıklandı.

Yeni dönemde Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) ve yurt bursiyerleri de dahil olmak üzere vakfın toplam bursiyer sayısı 13 bin 300'den 15 bin 500'e yükseldi.

Depremzede öğrencilerin bursu devam ettirilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından 4 aylık periyotta destek verilen afetzede öğrencilerin burslarını bu akademik dönemde de sürdürmeyi planlayan TEV, önceki akademik yılın sonunda bursu kesilme durumunda olan tüm bursiyerlerin burslarını yeni dönemde de devam ettirecek.

Üniversite öğrencilerine yönelik verilecek burs için 4 Eylül'de başlayan başvurular, 24 Eylül'de sona erecek.

TEV'in, tamamı çevrim içi gerçekleştirilen burs başvuru süreçleri ve başvuru koşulları hakkında "tev.org.tr" adresinden detaylı bilgi alınabiliyor.