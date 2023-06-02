Terme Kaymakamı Metin Maytalman, ilkokula ziyaret gerçekleştirdi

Terme Kaymakamı Metin Maytalman, ilçe merkezindeki ilkokula ziyaret gerçekleştirdi. Maytalman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ile Fatih İlkokulu'nu ziyaret etti. Okulun eğitim durumu ve fiziki şartları hakkında okul müdürü Ahmet Ali Güneysu'dan bilgi alan Maytalman, okul idarecileri ve öğretmenlerle sohbet etti.

Terme Kaymakamı Metin Maytalman, ilçe merkezindeki ilkokula ziyaret gerçekleştirdi.

Maytalman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ile Fatih İlkokulu'nu ziyaret etti.

Okulun eğitim durumu ve fiziki şartları hakkında okul müdürü Ahmet Ali Güneysu'dan bilgi alan Maytalman, okul idarecileri ve öğretmenlerle sohbet etti.

Ardından sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen Maytalman ve Köse, çocuklara eğimlerinde başarılar diledi.

Eğitim öğretim dönemi içinde okulları sürekli ziyaret ettiklerini belirten Köse, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi.

Köse, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza en iyi şekilde eğitim vermenin gayreti içindeyiz. Karne heyecanı yaklaşırken Kaymakam Bey ile okulumuza ziyarette bulunduk. Okul idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi dinledik. Öğretmenlerimize de gayret ve çalışmaları için teşekkür ediyorum." dedi.