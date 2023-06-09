Terme HEM Kursiyerleri Yıl Sonu Sergisi Açtı

Terme Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca yaptıkları ürünleri sergiledi. Karacalı Mahallesi'nde Terme HEM giyim üretim teknolojisi kursları kapsamında eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca yaptığı çalışmaları sergiledi. Serginin açılışına Kaymakam Metin Maytalman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmet Güner katıldı. Açılışı yapıldıktan sonra davetliler, kursiyerlerin yaptığı çalışmaları inceledi.