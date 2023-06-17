Terme HEM Kursiyerleri Yıl Boyunca Yaptıkları Ürünleri Sergiledi

Terme Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) eğitim gören kursiyerler yıl boyunca yaptıkları ürünleri sergiledi. Gölyazı Mahallesi'nde Halk Eğitimi Merkezi giyim üretim teknolojisi kursları kapsamında eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı çalışmaların bulunduğu sergi açıldı. Serginin açılışına Kaymakam Metin Maytalman, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hakkı Düzgün, Terme Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halil İbrahim Kılıçarslan ve davetliler katıldı.