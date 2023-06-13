Terme Halk Eğitim Merkezi'nde Kuaförlük Kursiyerleri Yıl Sonu Programı Düzenledi

Terme Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) kuaförlük eğitimi alan kursiyerler için yıl sonu programı düzenlendi. Saç bakım ve güzellik hizmetleri alanında eğitim alan kursiyerler, öğrendiklerini uygulamalı olarak sergiledi. Terme Halk Eğitim Merkezi saç bakım ve güzellik hizmetleri alanındaki kursu tamamlayan 30 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığı belirtildi.

Terme Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) kuaförlük eğitimi alan kursiyerler için yıl sonu programı düzenlendi.

Terme Kızılay İş Hanı'nda düzenlenen etkinliğe, Terme Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halil İbrahim Kılıçarslan ile Müdür Yardımcısı Tahir Eşref Mazlum, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Güler Okumuş, MHP İlçe Başkanı Sezgin Akansu, Türk Kızılay Terme Şube Başkanı Mehmet Aksuoğlu, kursiyer ve davetliler katıldı.

Saç bakım ve güzellik hizmetleri alanında eğitim alan kursiyerler, öğrendiklerini uygulamalı olarak sergiledi.

Kurs sonunda ustalık belgelerini almaya hak kazanan kursiyerleri tebrik eden Kılıçarslan, "Usta öğreticimiz Sultan Küçük tarafından yürütülen kursumuzun yıl sonu kapanış programında bulunmaktayız. Bu programla kursiyerlerimizin öğrendiklerini burada uygulamalı olarak görme fırsatımız oldu. 2022-2023 döneminde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen saç bakım ve güzellik hizmetleri alanında sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerimizin başarısını kutluyorum. Sertifikayla birlikte ticari hayata atılmaya hazırlanacak kursiyerlerimize şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.

Usta öğretici Sultan Küçük ise, kursiyerlere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Katılımcı bütün öğrencilerimizin emeğine sağlık. Sertifika almaya hak kazanan arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum." dedi.

Terme Halk Eğitim Merkezi saç bakım ve güzellik hizmetleri alanındaki kursu tamamlayan 30 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığı belirtildi.