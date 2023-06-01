Terme'de Milli Eğitim personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kurum personeline yönelik temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Terme Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimde, İş Güvenliği Uzmanı Kadir Sezer, ilçede görev yapan kurum personeline iş güvenliğiyle ilgili bilgi verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, kurs öncesi yaptığı konuşmada, "Öğretmenlerimizin, çalışanlarımızın ve velilerimizin bize emanet ettiği öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak öncelikli görevimizdir. Bu amaçla İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ilçemiz okul ve kurumlarımızda 'Ortam Gözetimi ve Rehberlik' çalışmaları devam etmekte olup, bütün paydaşlarımıza yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri devam etmektedir. Asıl hedefimiz kurumlarımızdaki tehlikelerin belirlenip risklerin sıfıra indirgenmesidir." dedi.