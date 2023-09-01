Terme'de mevsimlik işçilerin çocuklarına eğitim projesi tamamlandı

Samsun'un Terme ilçesinde fındık hasadı dolayısıyla bölgeye gelen mevsimlik işçilerin çocukları için yürütülen uluslararası eğitim projesi sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) tarafından yürütülen proje kapsamında bölgede çalışan mevsimlik işçilerin çocuklarına eğitim verildi.

??????? Samsun'un Terme ilçesinde fındık hasadı dolayısıyla bölgeye gelen mevsimlik işçilerin çocukları için yürütülen uluslararası eğitim projesi sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) tarafından yürütülen "Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Proje" kapsamında bölgede çalışan mevsimlik işçilerin çocuklarına yönelik Kumcağız Mahallesi Ortaokulunda verilen eğitim, kapanış etkinliği ile tamamlandı.

Etkinliğe, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, Pikolo Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Torun, İLO Kıdemli Proje Yürütücüsü Koray Abacı ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Sezon boyunca proje kapsamında 300 öğrenciye eğitim verildiğini vurgulayan Pikolo Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Torun, "Bizleri burada gururlandıran durum öğrencilerin yaptıkları aktiviteleri hiç unutmuyor olmalarıdır. Memleketlerine döndüklerinde buralardan övgüyle bahsediyor olmaları çok önemli. Burada olmak gerçekten çok gurur verici ve beni duygulandırıyor. Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte öğrencilere çeşitli pencerelerden bakmayı göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Çocukların yeri bahçe değil, okul

Çocukların yerinin fındık bahçesi, ekin tarlası veya narenciye bahçesi olmaması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Metin Maytalman, "Çocukların maddi ve manevi gelişmesinde önündeki tüm engellerin kaldırılması lazım. Bugün burada bu yapılıyor. Anneleri ve babaları geçim temini için çalışırken onlara eğitim, oyun ve eğlenme ortamı sağlanıyor. Bu da büyük bir ekibin işi. Bakanlığımızın koordinasyonunda İLO, Pikolo ve ilçemizde ki birçok kurumun ve insanın bu faaliyette katkısı var. İnanıyorum ki buradaki çocuklarımız memleketlerine döndükleri zaman eğitim öğretim sezonları açıldığında örgün eğitimlerine aynı şekilde devam edecekler. Buradaki hocalarımız onların durumunu yakinen takip edecekler." diye konuştu.

Belediye Başkanı Ali Kılıç ise, "Gördüğümüz bir gerçek var. Şehirler inşa edebilirsiniz ama insan inşa etmek en önemli unsurlardan birisidir. Bugün burada 'coğrafya kaderdir'in aksine geleceğimiz olan evlatlarımızı ağırlamak, onları mutlu etmek ve güzel duygularla söz ettirmek sizler sayesinde oldu. Devam etmesi gereken bir çalışma. Çocukların gözlerindeki parıltıyı görmek bizi son derece mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Etkinlik boyunca projede eğitim gören çocukların mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Program hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.