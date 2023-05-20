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Terme'de hafızlık seviye tespit sınavı yapıldı

Terme'de hafızlık seviye tespit sınavı yapıldı

Eğitim Haberleri

Samsun'un Terme ilçesindeki Hafız Mehmet Niyazi Kasapoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda 175 öğrencinin katılımıyla hafızlık seviye tespit sınavı gerçekleştirildi. Okul müdürü Olgun Topcu, sınavda başarılı olan öğrencilerin okula kayıt hakkı kazanacağını belirtti.

Samsun'un Terme ilçesinde 175 öğrencinin katılımıyla hafızlık seviye tespit sınavı gerçekleştirildi.

Hafız Mehmet Niyazi Kasapoğlu İmam Hatip Ortaokulu'ndaki sınavda 175 öğrenci, 40 kişilik kontenjana girebilmek için gayret gösterdi.

Okul müdürü Olgun Topcu, AA muhabirine, okullarında örgün eğitimle hafızlık eğitiminin birlikte verildiğini söyledi.

Sınavda başarılı olan öğrencilerin okula kayıt hakkı kazanacağını belirten Topcu, "Bu sınavı, dördüncü sınıftan mezun olan öğrencilerimizden okulumuza kayıt yaptıracak olanları belirlemek adına yaptık. Burada hem akademik eğitimlerini hem de hafızlık eğitimi alacaklar. Bu okuldan mezun olduklarında hem hafız olacaklar hem iyi bir liseye yerleştirilme hakkı kazanacaklar. Bu sınav, Türkiye genelinde örgün eğitimle hafızlık eğitimi yapan tüm okullarda yapılmaktadır. Terme'de bu eğitimi veren tek okul biziz." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse de okulu ziyaret ederek, sınava giren öğrencilere başarı diledi.

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Kaynak: AA / Eğitim

Hisarcık Samsun Terme Eğitim Haberler

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