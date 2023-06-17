Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan YKS öğrencilerine başarı dileği

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı dileğinde bulundu. Kılıç, yayımladığı mesajda, YKS'ye girecek öğrencilere seslenerek, 'YKS'ye girecek tüm kardeşlerime başarılar diliyorum. Siz hayallerinizi gerçekleştirmek için sınavdayken, biz de dualarımızla ve tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Sen hem Terme'nin hem de ülkenin geleceğisin.' ifadesini kullandı. Kılıç, ayrıca vatandaşlara sınav saatlerinde duyarlı olmaları ve gürültüden kaçınması uyarısında bulundu.