Tercan'da Kuran Kursu Öğrencilerine Topaç Hediye Edildi

Tercan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş, kuran kursu gören erkek öğrencilere topaç hediye etti. Öğrencilere verilen topaçlar, çocukların toprakla buluşmasını sağlamak amacıyla verildi.

Tercan'da Hacı Ümit Karahan Camisinde kuran kursu gören erkek öğrencilere topaç hediye edildi.

Kuran eğitimi alan öğrencilere Tercan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş tarafından topaç hediye edildi. 20 öğrenciye topaç hediye eden Güneş, "Öğrencilerimize topaç hediye etmemizin nedeni kurs sonrası tablet, telefonu eline alan öğrencilerimizi bunlardan kısa sürede olsa uzak tutarak çocuklarımızı toprakla buluşturmak ellerinin toprağa değmesini sağlamak" dedi. - ERZİNCAN