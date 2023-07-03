Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nden Sosyal İş Fikri Geliştirme Atölyesi

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, sosyal girişimciler için düzenlediği etkinliklere, 'Sosyal İş Fikri Geliştirme Atölyesi' ile devam edecek. Atölyede problem tanımı yapılacak ve sosyal iş fikirlerine uygun modeller geliştirilecek. Etkinlik 16 Temmuz Pazar günü düzenlenecek ve kayıt için karekod okutulabilecek.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, sosyal girişimciler için düzenlediği etkinliklere, "Sosyal İş Fikri Geliştirme Atölyesi" ile devam edecek.

Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediyesi iş birliğinde hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, ev sahipliği yaptığı eğitim ve etkinlikler ile sosyal girişimci adayı gençlerin ufkunu genişletmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal İş Fikri Geliştirme Atölyesi'nde de problem tanımı yapılarak hedef kitle ve faydacı gruplar belirlenip, problemlere uygun çözüm yöntemleri ve sosyal iş fikirlerine uygun modeller geliştirilecek.

16 Temmuz Pazar günü 13.00-17.00 saatleri arasında Sosyal Kuluçka Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe, duyuru görselinde yer alan karekod okutularak kayıt yaptırılabilecek. Katılımın ücretsiz olduğu ve kontenjan ile sınırlı olan etkinlik hakkında bilgi almak isteyenler, 0 (222) 211 40 00-8997-8999 numaralı telefondan yetkililer ile iletişime geçebilecek. Etkinlikle ilgili ayrıntılara ise www.kulucka.tepebasi.bel.tr web adresinden ve @tepebasikulucka instagram hesabından ulaşılabilecek.