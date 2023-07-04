Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Tepebaşı İklim İzcileri Yaz Okulu, çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci katmayı amaçlıyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 8-15 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen Tepebaşı İklim İzcileri Yaz Okulu başladı.

Tepebaşı Belediyesi, kentte yaşayan çocuklar ve gençler için hem faydalı hem de keyifli aktiviteler düzenlemeyi sürdürüyor.

Çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci katmak, özgüven, sorumluluk duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerileri ve yetenekleri geliştirip güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen 'İklim İzcileri' programı kapsamında 8-15 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen Tepebaşı İklim İzcileri Yaz Okulu başladı.

Yaz dönemi boyunca çocukların dijital bağımlılıklarını azaltmaları, doğayla iç içe olmaları, çevre ve iklim bilinci kazanmaları, yaparak, yaşayarak öğrenmeleri, ekip bilinci ile hareket etmeyi öğrenmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri amaçlanan İklim İzcileri Yaz Okulu'nun ilk gününde etkinliğe katılan 100 öğrenci birbiri ile tanışarak yaş gruplarına göre obalara ayrıldı.

Yaz dönemi boyunca devam edecek İklim İzcileri Yaz Okulu programı, her Pazartesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşecek.