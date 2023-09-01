Tepebaşı Belediyesi Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda Eylül Ayı Programı Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilen atölye çalışmaları kapsamında Eylül ayı programı başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilen atölye çalışmaları kapsamında Eylül ayı programı başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi, kentte yaşayanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası yanında hazırlanan alanda faaliyetlerini gerçekleştiren Yeryüzü Ekoloji Okulu, doğayla ilişki kurmayı, doğaya erişimi, bir arada yaşama kültürünü, sürdürebilirliği, yerel ekosistemle oynamayı, toplumsal aktivizmi, mekanı tanımayı ve mekan bilincini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda 4 Eylül'de başlayacak atölye çalışmaları arasında; Yaratıcı düşünme becerileri atölyesi (7-10 yaş), Oryantring atölyesi (7-10 yaş), Bitkilerden krem yapımı atölyesi (18 yaş üstü) İleri dönüşüm atölyesi (7-10 yaş) ve sinema gecesi (Her yaş grubu) bulunuyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, kontenjanların sınırlı olduğu atölyeler hakkında bilgi almak isteyenlerin, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne 0 (222) 211 40 00 / 3085-3087 numaralı telefondan ulaşılabileceğini bildirdi.