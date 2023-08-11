Çocuklar doğa ile iç içe öğrenmenin keyfini yaşıyor

Tepebaşı Belediyesi Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda 6-11 yaş arası çocuklar için düzenlenen Doğa ve Orman Uygulamaları Atölyesi devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda 6-11 yaş arası çocuklar için düzenlenen Doğa ve Orman Uygulamaları Atölyesi devam ediyor. Çocuklar doğa ile iç içe olurken hem öğrenmenin hem de sosyalleşmenin keyfini yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi, kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası yanında hazırlanan alanda faaliyetlerini gerçekleştiren Yeryüzü Ekoloji Okulu; doğayla ilişki kurmayı, doğaya erişimi, bir arada yaşama kültürünü, sürdürebilirliği, yerel ekosistemle oynamayı, toplumsal aktivizmi, mekanı tanımayı ve mekan bilincini ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Geri dönüşümü öğrendiler

Bu çerçevede düzenlenen Doğa ve Orman Uygulamaları Atölyesine katılan çocuklar, doğayı tanımak, doğa gözlemi ve duyusu geliştirme, geri dönüşüm ve el becerisi gibi konularda bilgi alırken uygulamalar da gerçekleştiriyor. Atölyenin ilk haftasında çocuklar, geri dönüşüm hakkında bilgi alarak geri dönüşüm atölyesinde kağıt yapımı gerçekleştirdi. Atölye sonunda katılımcı çocuklara tohum topu ve geri dönüştürülmüş kağıt hediye edildi.

Farklı bakış açısı kazandılar

Atölyenin ikinci haftasında çocuklar, gözlem becerilerini geliştirici uygulamalar ile tatma, koklama, dokunma ve görme ile etrafa farklı bir bakış açısı ile bakmayı öğrendi. Çocuklar günün sonunda yaprak baskı teknikleri ile kendi resimlerini oluştururken Yeryüzü Ekoloji Okulunda gördüklerinin de resmini yaptı.

Merdiven ve salıncak yapımını öğrendiler

Atölyenin üçüncü haftasında ise çocukların el beden koordinasyonu ve motor fonksiyonlarının gelişimi için ip düğüm çeşitleri ile merdiven ve salıncak yapımı, yüksekte bir yere çıkma ve inme, ip üzerinde yürüyüş uygulamaları gerçekleştirildi.

Atölyelere katılan çocuklar ve aileleri yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirterek Tepebaşı Belediyesine teşekkürlerin iletti.

25 Ağustos'a kadar devam edecek atölye 5 grup halinde gerçekleşiyor. Atölye hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne, 0 (222) 211 4000/3087 numaralı telefondan ulaşılabiliyor. - ESKİŞEHİR