Tepebaşı Belediyesi Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda Doğa ve Orman Uygulamaları Atölyesi

Tepebaşı Belediyesi Yeryüzü Ekoloji Okulu, 6-11 yaş arası çocuklar için düzenlenecek ve 5 hafta sürecek 'Doğa ve Orman Uygulamaları Atölyesi'ne ev sahipliği yapacak. Atölyede doğayı tanıma, doğa gözlemi ve duyusu geliştirme, geri dönüşüm ve el becerisi gibi konular işlenecek.

Tepebaşı Belediyesi Yeryüzü Ekoloji Okulu, 6-11 yaş arası çocuklar için düzenlenecek ve 5 hafta sürecek 'Doğa ve Orman Uygulamaları Atölyesi'ne ev sahipliği yapacak.

Tepebaşı Belediyesi'nin Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu projesi, kentte yaşayanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası yanında hazırlanan alanda faaliyetlerini sürdüren Yeryüzü Ekoloji Okulu; doğayla ilişki kurmayı, doğaya erişimi, bir arada yaşama kültürünü, sürdürebilirliği, yerel ekosistemle oynamayı, toplumsal aktivizmi, mekanı tanımayı ve mekan bilincini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Doğa ve Orman Uygulamaları Atölyesi de 24 Temmuz ile 25 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Atölyede doğayı tanıma, doğa gözlemi ve duyusu geliştirme, geri dönüşüm ve el becerisi gibi konular işlenecek.

Atölyenin kayıtları, 17-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınacak. Kontenjanın sınırlı olduğu atölye hakkında ayrıntılı bilgi almak ve kayıt işlemlerini yaptırmak için Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne, 0 (222) 221 4000-3087 numaralı telefondan ulaşılabilecek.