Tepebaşı Belediyesi ve Yeryüzü Kaşifleri İş Birliğiyle Doğa Atölyesi Düzenlendi

Tepebaşı Belediyesi ve Yeryüzü Kaşifleri iş birliği ile düzenlenen Doğa Atölyesinde çocuklar, ara tatilini doğa ile iç içe geçirirken, yeni bilgiler öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi ve Yeryüzü Kaşifleri iş birliği ile düzenlenen Doğa Atölyesinde çocuklar, ara tatilini doğa ile iç içe geçirirken, yeni bilgiler öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği etkinlikler ile kent çocukları için yararlı faaliyetler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Yeryüzü Kaşifleri iş birliği ile çocuklar için doğa atölyesi düzenledi. Atölyeye katılan 9-13 yaş arası çocuklar, doğayı tanıma, doğa gözlemi ve duyusu geliştirme, geri dönüşüm ve el becerisi gibi konularda bilgiler aldı.

Düğüm teknikleri öğretildi

Çocuklara, Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda verilen eğitimde, doğada hayatta kalma durumunda ya da kamp yaparken lazım olabilecek düğüm atma yöntemleri ve teknikleri gösterildi. Düğüm tekniklerini öğrenen çocuklar, salıncak ve merdiven yapımı gerçekleştirdi. Ayrıca 2 referans ağaç arasında yine düğüm teknikleri kullanılarak ipten köprü çekildi ve üzerinde denge yürüyüşü yapıldı.

Afet farkındalık eğitimi verildi

Atölyenin ikinci gününde AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir seminer birimi tarafından Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları çocuklara kazandırmak amacıyla Afet Farkındalık ve Bilinçlendirme sunumu gerçekleştirildi. Eğitimin ikinci bölümünde ise kamp çantasında bulunması gereken malzemeler gösterilerek bu malzemeleri kullanma hakkında bilgi verildi.

Kuşlar için yemlikler yapıldı

Üçüncü gün düzenlenen Ortak Yaşam Arkadaşlarımız Atölyesi'nde, çevremizde var olan canlı ve cansız varlıkların neler olduğu bunların yaşam alanları hakkında çocuklarla karşılıklı sohbet edildi. Atölye çerçevesinde Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda yer alan böcek oteli ve kayaç parkı ziyaret edilerek buradaki canlı ve cansız varlıklar hakkında da bilgi verildi. Ortak Yaşam Arkadaşlarımız Atölyesi sonrasında havaların soğumasıyla birlikte çevremizde yaşayan kuşların yem bulmada güçlük çekmemesi adına kuş yemliği yapımı gerçekleştirildi. Kullanılmayan peçete rulolarından dönüştürülerek yapılan yemlikler ile geri dönüşüm konusuna değinilerek doğaya yararlı bir uygulama yapıldı.

Matematik Köyü gezildi

Atölyenin son günü ise çocuklar Çakılarası Matematik Köyü'nü ziyaret etti. Burada çocuklara ESTÜ Matematik Bölümü'nden Prof. Dr. Bünyamin Demir tarafından bilgisayar matematiği dersi verildi. Gezide yer alan veliler de düzenlenen atölyelerden dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR