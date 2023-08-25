Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi'nden çocuklara kukla yapımı ve seslendirme atölyesi

Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, 5 yaş üzeri çocuklar için 'Küçük vantrologlar yetiştiriyoruz' sloganıyla Kukla Yapımı ve Seslendirme Atölyesi düzenledi. Atölyeye 85 çocuk katıldı ve kukla yapımı ile vantrologluk hakkında bilgi aldılar. Çocuklar kendi yaptıkları kuklaları seslendirerek gösteri yaptılar.

Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi tarafından 5 yaş üzeri çocuklar için "Küçük vantrologlar yetiştiriyoruz" sloganıyla Kukla Yapımı ve Seslendirme Atölyesi düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği etkinlikler ile kent çocukları için yararlı faaliyetler gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

5 yaş üzeri çocuklar için de Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi iş birliği ile "Küçük vantrologlar yetiştiriyoruz" sloganıyla Kukla Yapımı ve Seslendirme Atölyesi düzenlendi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşen atölyeye, 85 çocuk katıldı. Vantrolog Ezgi Eryiğit, kuklası Oralet ile çocuklara kukla yapımı ve vantrologluk ile ilgili bilgi verdi.

Kukla yapımını öğrenen çocuklar, kurulan sahnede kendi yaptıkları kuklaları seslendirerek gösteri yaptı.

Atölye sonunda çocuklara katılım belgesi takdim edildi. Çocukların aileleri ise düzenlenen atölye dolayısıyla Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi'ne teşekkürlerini iletti.