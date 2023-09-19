Tepebaşı Belediyesi Temiz Enerji Eğitim Kampı düzenledi

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Temiz Enerji Eğitim Kampı Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda gerçekleşti. Kampta katılımcılara Tepebaşı Belediyesi'nin temiz enerjiye yönelik hayata geçirdiği projeler de anlatıldı.

Tepebaşı Belediyesi, kent halkı için sağlıklı ve eğitici faaliyetler düzenlemeye devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi yürütücülüğünde Tepebaşı Sürdürülebilirlik Merkezi, Bilecik Belediyesi, ESESKAMP'ın paydaş olduğu ve küresel amaçlardan 7.'si olan Erişilebilir ve Temiz Enerjinin önemine dikkat çekmek ve Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2023'ün yıllık teması olan enerji tasarrufu ile ilgili bilinç oluşturmak amacıyla eğitim kampı düzenlendi.

Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda düzenlenen kampına katılan 66 kişi, doğayı anlama, çevreye duyarlı turizm tercihleri yapma ve enerji tasarrufu sağlayan yöntemleri kullanma ve bu hedeflere ulaşmada etkili stratejileri kullanmayı tecrübe etti. ESESKAMP'tan Fatma Nur Eraslan kampçılıkta enerji kullanımını anlatırken Ahmet Soydinç ve Enes Turhan da kampçılık ve kampta kullanılan malzemeler hakkında bilgi verdi. Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden Sürdürülebilirlik Koordinatörü Başak Demiray da katılımcılara Tepebaşı Belediyesi'nin temiz enerjiye yönelik hayata geçirdiği projeleri anlattı.

İki gün süren kampta temiz enerji eğitiminin yanında rekreaktif etkinlikler, zumba, yoga, hiking-fotosafari gibi etkinlikler de gerçekleştirildi. Kampa katılanlar Tepebaşı Belediyesi başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR