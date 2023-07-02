Tepebaşı Belediyesi Öncülüğünde 'Sürdürülebilir Mutfak Atölyesi' Düzenlenecek

Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu ve Gastronometro/Metro Market ortaklığında 4-5 Temmuz'da 'Sürdürülebilir Mutfak Atölyesi' düzenlenecek. Atölyede işletmelerin sürdürülebilirlik alanında uygulamalarını sağlamak ve alanda konuya hakim akademi, kamu ve özel sektörün paydaşlığında öğrenme sürecini tecrübe etmeleri sağlanacak.

Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu ve Gastronometro/Metro Market ortaklığında 4-5 Temmuz'da 'Sürdürülebilir Mutfak Atölyesi' düzenlenecek.

Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu ve Gastronometro/Metro Market ortaklığında 4-5 Temmuz günlerinde 'Sürdürülebilir Mutfak Atölyesi' düzenlenecek. Tepebaşı Belediyesi'nin küresel amaçlar çerçevesinde başlattığı Küreseliz Sürdürülebilir İşletmeler Projesi'ne dahil olan otellerin ve restoranların yer alacağı atölyede işletmelerin sürdürülebilirlik alanında uygulamalarını sağlamak ve alanda konuya hakim akademi, kamu ve özel sektörün paydaşlığında öğrenme sürecini tecrübe etmeleri sağlanacak.

Anadolu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenecek Sürdürülebilir Mutfak Atölyesi'nin programı, 4 Temmuz Salı günü saat 10.00'da başlayacak. 4 Temmuz Salı günü 'Sürdürülebilir Mutfak' ve 'Sürdürülebilirlikte Yöresel Mutfakların Rolü' konulu seminerler düzenlenecek. 5 Temmuz Çarşamba günü ise Küreseliz Sürdürülebilir İşletmeler Projesi'ne dahil olan otellerin katılımı ile uygulamalı atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Ayrıca iki gün boyunca Anadolu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sanat Galerisi'nde de 'Sürdürülebilirlik Sergisi' yer alacak.