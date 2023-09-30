Tepebaşı Belediyesi'nden ücretsiz kurslar için kayıtlar başlıyor

Tepebaşı Belediyesi'nin Melih Savaş Yaşam Köyü'nde bulunan Beceri ve Sanat Atölyesi'nde düzenlenecek ücretsiz kurslar için kayıtlar başlıyor. Seramik, cam füzyon, çini ve ahşap boyama kurslarına katılmak isteyenler 2-6 Ekim tarihleri arasında kayıt yaptırabilirler.

Tepebaşı Belediyesi'nin Melih Savaş Yaşam Köyü'nde bulunan Beceri ve Sanat Atölyesi'nde düzenlenecek ücretsiz kurslar için kayıtlar başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi, kent sakinleri için kaliteli zaman geçirecekleri ve yeni hobiler edinecekleri aktiviteler düzenlemeye devam ediyor.

Melih Savaş Yaşam Köyü'nde bulunan Beceri ve Sanat Atölyesi'nde ücretsiz olarak düzenlenecek seramik, cam füzyon, çini ve ahşap boyama kursları için kayıtlar, 2-6 Ekim günlerinde yüz yüze yapılacak.

Kontenjanın sınırlı olacağı kurs hakkında detaylı bilgi almak isteyen ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 0 (532) 204 61 60 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.