Tepebaşı Belediyesi'nden Çilek Şenliği

Tepebaşı Belediyesi, Atalantekke Mahallesi'nde düzenlenecek olan Çilek Şenliği'nde çocuk eğlence etkinlikleri, halk oyunu gösterisi ve DJ performansı gibi birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak.

Tepebaşı Belediyesi, Atalantekke Mahallesi'nde 27 Ağustos Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında 'Çilek Şenliği' düzenleyecek.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın talimatı ile 2019 yılında dağıtılan 30 bin çilek fidesinin dikimini yapan Atalantekke Mahallesi'ndeki kadın üreticiler, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu tarafından sağlanan eğitimler sayesinde verimli şekilde ürün almayı başardı. Her sene verimli bir hasat dönemi geçiren üretici kadınlar, elde ettikleri başarıyı Çilek Şenliği'yle taçlandıracak.

Çilek Şenliği'nde en iyi çilek yarışmasından çocuk eğlence etkinliklerine, halk oyunu gösterisinden DJ performansına kadar birçok aktivite yer alacak. Şenliğe katılanlar çilek bahçesini gezme imkanı da yakalayacak.

27 Ağustos Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında düzenlenecek şenlik için saat 10.00'da Tepebaşı Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden araç kalkacak. Şenlikle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, 0 222 211 40 00-8919 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.