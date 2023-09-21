Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'nde Güz Dönemi Kursları Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'nde farklı tekniklerin uygulandığı güz dönemi matematik kursları başlıyor. Kurs kayıtları, 25 Eylül Pazartesi günü itibariyle online olarak yapılacak.

Tepebaşı Belediyesi'nin her yaştan bireyi matematiğin renkli dünyası ile tanıştırmayı amaçlayan Matematik Evi, eğlenceli matematik öğrenme metotlarını Eskişehirlilerle buluşturmayı sürdürüyor.

Zor bir ders olarak bilinen matematik, Matematik Evi'ndeki origami, sözsüz ispatlar, materyal destekli ispatlar ve mantık problemleri ile eğlenceli ve merak uyandıran bir hal alıyor. İlkokul 2'nci sınıftan itibaren her yaştan bireyin faydalanabildiği merkezde kurslar, ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Eğitimlere kayıt olmak isteyenler, kayıt formuna duyuru görselinde yer alan QR kod ile veya "https://tinyurl.com/matematikevikayit" linkinden ulaşabilecek. 25 Eylül Pazartesi günü başlayacak online kayıtların ardından Matematik Evi'nde eğitimlerin başlangıç tarihi ise 2 Ekim Pazartesi olarak belirlendi.