Tepebaşı Belediyesi Gençlere Ürün Fotoğrafçılığı Atölyesi Düzenledi

Tepebaşı Belediyesi, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde gençler için ürün fotoğrafçılığı atölyesi düzenledi. Atölye çalışmasında aydınlatma, kamera açısı, odak, arka plan ve alan derinliği gibi konular ele alındı.

Tepebaşı Belediyesi, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde gençler için ürün fotoğrafçılığı atölyesi düzenledi.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi ve Fujifilm iş birliğinde düzenlenen Ürün Fotoğrafçılığı Atölyesi gençlerin ilgisi ile gerçekleşti. Ozan Satıoğlu ve Onur Aydemir'in eğitim verdiği atölye çalışmasında aydınlatma, kamera açısı, odak, arka plan ve alan derinliği gibi konular ele alındı. Katılımcı gençler ürün fotoğrafçılığının detaylarını öğrenirken, merak ettikleri soruları da uzmanlara sorma imkanı yakaladı.