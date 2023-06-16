Tepebaşı Belediyesi Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri'nde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı sona erdi

Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören öğrenciler, sona eren 2022-2023 eğitim-öğretim yılını kutladı. Karne töreninde konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Her hizmetimizde çocuklarımızı ön plana koyuyoruz. Çünkü onlar bizim en değerli varlıklarımız" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin İsmail Hakkı Tonguç, Canan-Şükran Şeker, Sabiha Gökçen, Aşağı Söğütönü, Yarbay Hüseyin Vecihi Erken Çocukluk Merkezleri olmak üzere 5 farklı noktada hizmet veren Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen 2022-2023 eğitim-öğretim yılı kapanış törenine, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır, Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri öğrencileri, karne alan çocuklar, veliler ve merkez yetkilileri katıldı.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri'ndeki törene katılarak öğrenci ve velileri tebrik etti. Başkan Ataç, "Çocukların eğitimlerinin 3 yaştan itibaren çok kıymetli olduğunu biliyoruz. O nedenle 2010 yılında hazırlıklarına başladık. Bu hazırlıklar bu kadar çocuğumuzun bir araya gelmesini sağladı. Şu an 5 kreşimiz gözüküyor ama 4 oyun grubumuz var, 3 sanat merkezi grubumuz var. ve beldeevleri içinde anne gelirken çocuk da gelebiliyor. Yani her hizmetimizde çocuklarımızı ön plana koyuyoruz. Çünkü onlar bizim en değerli varlıklarımız. 3-4 yaş popülasyonlarının eğitim alma oranlarına baktığımızda Tepebaşı'nda yaklaşık 9 bin çocuğumuz eğitim alıyor. Bunun bin 200'ü Tepebaşı Belediyesi'nin tesislerinde eğitim alıyor. Bu oran bizde yüzde 25 ama Türkiye'de yüzde 11 oranında. O nedenle yapılan işin ne kadar doğru olduğunu rakamlar da gösteriyor. Şu anda Fevzi Çakmak Mahallesinde kreşimiz yeni bitti ve Eylül ayında açacağız. Sizler ve bizler çocuklarımız için el ele vereceğiz. Onların geleceği için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

Törende çocukların gruplar halinde gerçekleştirdiği gösteriler, renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar, mezuniyet belgelerini ve karnelerini alkışlar eşliğinde aldı.