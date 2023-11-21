Tepebaşı Belediyesi 'Balkabağı Panayırı' düzenliyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından Kızılinler'in meşhur kabağının tanıtımı amacıyla 'Balkabağı Panayırı' düzenlenecek. Panayırda halk oyunları gösterisi, yöresel ürün satış stantları, söyleşiler ve sürpriz ikramlar yer alacak.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Kızılinler'in meşhur kabağının tanıtımı amacıyla 'Balkabağı Panayırı' düzenlenecek.

Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Kırsal Kakınma Kurulu iş birliğiyle 'Balkabağı Panayırı' düzenlenecek. Kızılinler Mahallesi'nde ata tohumu kullanılarak yetiştirilen balkabaklarının tanıtımını yapmak amacıyla düzenlenecek panayır, 26 Kasım Pazar günü Kızılinler davet salonunda gerçekleştirilecek. Saat 11.00 ile 15.00 arasında gerçekleşecek panayırda, halk oyunları gösterisi, yöresel ürün satış stantları, söyleşiler ve birçok sürpriz ikramlar yer alacak.

Panayıra katılmak isteyenler için 26 Kasım Pazar günü saat 10.00'da Tepebaşı Belediyesi hizmet binası önünden araç kaldırılacak. Ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanmak isteyenler, duyuru görselinde yer alan QR kodu okutarak veya 'https://tinyurl.com/kabakotobus' linkine tıklayarak formu doldurabilecek.