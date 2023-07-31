Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi Yaz Dönemi Eğitim Programları Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'nin yaz dönemi eğitim programlarına yaklaşık 400 öğrenci katılıyor. Merkezde akademik ve sosyal gelişimi destekleyici programlar düzenleniyor.

Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'nin yaz dönemi eğitim programları yaklaşık 400 öğrencinin katılımı ile devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi; 9 derslik, 3 etüt salonu ve 1 tane de çok amaçlı salonu ile hizmet veriyor. Merkezde uzman eğitmenler tarafından 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik akademik ve sosyal gelişimi destekleyici programlar düzenleniyor. Merkezde açılan yaz dönemi eğitim programlarından 400'e yakın öğrenci faydalanıyor.

Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi programları hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 320 27 42 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.