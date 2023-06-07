Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde Yaz Programları İçin Kayıtlar Başladı

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen eğitim ve etkinlikler ile çocukların gelişimine önemli katkılar sunacak Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi için kayıtlar başladı. Bahçelievler Mahallesinde hizmet veren merkezde, yaz programları Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Rehberlik gibi alanlarda öğrencilere eğitim desteği verilecek.

Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'ndeki yaz programları için kayıtlar başladı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen eğitim ve etkinlikler ile çocukların gelişimine önemli katkılar sunacak Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi için kayıtlar başladı. Bahçelievler Mahallesinde hizmet veren Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde uzman eğitmenler tarafından 4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik akademik ve sosyal gelişimi destekleyici programlar düzenleniyor. Bu çerçevede merkezde, yaz programları Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Rehberlik gibi alanlarda öğrencilere eğitim desteği verilecek.

Ücretsiz olarak düzenlenecek programlara kayıt olmak isteyenler kayıt formuna, duyuru görselinde yer alan QR kod ile ulaşabilecek. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada "Kontenjanların dolmasının ardından kayıtlar sona erecektir. Eğitim başlangıç tarihi kayıtlar sona erdikten sonra ilan edilecektir" denildi. - ESKİŞEHİR