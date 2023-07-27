Tepebaşı Belediyesi Aşağı Söğütönü Belde Evi'nde Resim Kursu Düzenliyor

Tepebaşı Belediyesi, Aşağı Söğütönü Belde Evi'nde düzenlediği resim kursu ile çocukların yeteneklerini geliştirmesini ve sosyalleşmesini sağlıyor. Kurs kapsamında çocuklar sulu boya, pastel boya ve kalem boya gibi temel resim tekniklerini öğreniyor. Aileler ise çocuklarının gelişiminden ve kursun nezih ortamından memnun olduklarını belirtiyor.

Tepebaşı Belediyesi Aşağı Söğütönü Belde Evi'nde düzenlenen resim kursunda çocuklar, yeteneklerini geliştirirken keyifli bir ortamda sosyalleşmenin tadını çıkarıyor.

Tepebaşı Belediyesi, gerçekleştirdiği kurslar ile kent sakini çocuklar için faydalı etkinlikler sunmaya devam ediyor. Aşağı Söğütönü Belde Evi'nde gerçekleştirilen resim kursu çocukların ilgisi ile gerçekleştiriliyor. 7-9 yaş arası 10 çocuk, sulu boya, pastel boya, kalem boya gibi temel resim tekniklerini öğreniyor. Belde Evleri'nde düzenlenen kurslar sayesinde, nezih bir ortamda kendilerini geliştirmekten ve sosyalleşmekten memnun olduğunu belirten çocuklar ve aileleri, Tepebaşı Belediyesi'ne de teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR