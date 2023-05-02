TEMA Vakfı ve MEB iş birliğiyle 'iklim değişikliği eğitimi' portalı hazırlandı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

TEMA Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle, Türkiye'de bir ilk olan 'iklim değişikliği eğitimi' portalı hazırlandı. Portal ile etkileri her geçen gün etkisi daha fazla hissedilen iklim değişikliği konusunda çocukların öğretmenler aracılığıyla farkındalık geliştirmeleri hedefleniyor. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "İklim değişikliğini çocuklara öğretmemizin en önemli ayağı, buradaki en önemli faktör öğretmenlerimiz. Öncelikle onların elini ve yetkinliklerini güçlendirmemiz gerekiyor" dedi.

İklim değişikliği konusunda bugüne kadar başta çocuklar, gençler ve kadınlar olmak üzere toplumun her kesimine yönelik projeler yürüten TEMA Vakfı, MEB iş birliğiyle yürüttüğü 'İklim Değişikliği Eğitim ve Farkındalık Projesi' kapsamında bu kez İklim TEMA Eğitim Portalı'nı (iklimtema.org) öğretmenlerle buluşturuyor. Portal, bugün TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma- Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Dr. Ayşe Kula ile TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Özgür Bolat'ın katılımıyla vakfın İstanbul'da bulunan genel merkez binasında düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

PORTALDAKİ EĞİTİM İÇERİKLERİ TÜM ÖĞRETMENLERE AÇIK OLACAK

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerine yönelik geliştirilen ve iklim değişikliği eğitimi konusunda öğretmenler için hazırlanan portal, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Müfredata uyumlu içeriklerin yer aldığı iklimtema.org'a üye olan öğretmenler, tüm eğitim içerik ve destekleyici materyallere ulaşabilecek. Portalda, çocuklarla birlikte uygulanabilecek 60'a yakın etkinlik yönergesi, 15 sunum, 25'e yakın poster, 3 eğitici film ve uzman yazılarının yanı sıra 5 e-kitap öğretmenlerin kullanımına açık olacak. Etkinlikleri uygulayan öğretmenler ayrıca isimlerine özel e-sertifikaya da sahip olacak.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ ÇOCUKLARA ÖĞRETMEMİZİN EN ÖNEMLİ AYAĞI ÖĞRETMENLERİMİZ"

Toplantıda proje hakkında bilgi veren Deniz Ataç, çok önemli bir adım attıklarını belirtti. Ataç, şunları söyledi:

"Çünkü artık iklim krizi öyle bir noktaya geldi ki çok zaman zaten kaybettik. Bir an önce yola koyulmamız ve yapılması gerekenleri yapmamız gerekiyor. Bu bizim hazırladığımız, bir yıldır üzerinde çalıştığımız ve yoğun bir şekilde çalıştığımız bu portal da bu konuda atılmış önemli bir adım olacak. Çünkü iklim değişikliğini çocuklara öğretmemizin en önemli ayağı, buradaki en önemli faktör öğretmenlerimiz. Öncelikle onların elini ve yetkinliklerini güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bu bilgiyi sınıflarında, hayatlarında, öğrettikleri her yerde öğretmenlerimiz kanal olacak bütün bunlara. Onun için de biz bir portal hazırladık. Ben şimdi size bu portalı aktaracağım.

"HEDEF 750 BİN ÖĞRETMEN, 12 MİLYON ÖĞRENCİ"

Bu portala giren öğretmenlerimiz, şu anda okul öncesi ilkokul ve ortaokul için malzemeleri bulacak. Ona lise de eklenecek. Şu an onun üzerinde çalışıyoruz. Biz temel eğitim üzerinden konuştuğumuz için bugün o üç grubun, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul olarak yararlanacağı portal üzerinden geçeceğiz. Dolayısıyla Türkiye'nin 81 ilinin herhangi bir ilçesinde iklim değişikliğiyle ilgili program yapmak isteyen aşağı yukarı 750 bin tane öğretmenimiz var, hatta çocuk sayısı da 12 milyon 611 bin. Bunlar çok ciddi sayılar. 12 milyon çocuk hedefimiz, 750 bin de öğretmen hedefimizdi bu portalla. Biz onların hepsine bunu açacağız ve 'Buyurun, lütfen siz de hem kendinizi bir taraftan geliştirirken, bilgilerinizi yenilerken, öbür taraftan da bu malzemelerle kendi öğrencilerinize bu konuyu aktarabilirsiniz' diyeceğiz. Bu portalda 60'a yakın etkinlik var. 15 tane sunum var. 25'e yakın poster var. 3 tane eğitici film var. Uzman yazıları var. Uzman yazılarına bir tane daha eklenecek. Ekofobi'nin yazarı David Sobel'in bir yazısı gelecek. 5 tane de e-kitap var."