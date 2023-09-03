Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, okul binalarında inceleme yaptı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanan okulları gezip incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaları değerlendiren Soytürk, ihtiyaç duyulan tüm çalışmaların yapılması talimatını verdi.