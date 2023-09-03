Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, okul binalarında inceleme yaptı
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanan okulları gezip incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaları değerlendiren Soytürk, ihtiyaç duyulan tüm çalışmaların yapılması talimatını verdi.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, okul binalarında inceleme yaptı.
Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanan okulları gezen Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu'nu ile Nihat Sami Banarlı Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.
Yapılan çalışmaları değerlendiren Soytürk, yetkilerden bilgi aldı.
Soytürk, ihtiyaç duyulan tüm çalışmaların yapılması talimatını verdi.
Uzunlar esnafı ziyaret etti
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Doğrukaracamurat Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet edip istekleri dinledi.
Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Uzunlar, mahalledeki çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.
Mahallede devam eden çalışmaları inceleyen Uzunlar'a ziyaretinde Süleymanpaşa Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Hikmet Güven eşlik etti.