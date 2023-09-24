Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Çorlu'da ziyaretlerde bulundu

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu ilçesinde bulunan okulları ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ulusan, okul yöneticilerine başarılar diledi. Ayrıca Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar da esnaf ziyaretlerinde bulundu ve mahalledeki çalışmaları inceledi.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ulusan, Çorlu Ticaret Borsası Anadolu Lisesi, Atakent İlkokulu ve Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti, yapılan çalışmalar hakkında okul yöneticilerinden bilgi aldı.

Mesleki konular ve öğrencilerin durumunu değerlendiren Ulusan, okul yöneticilerine çalışmalarında başarı diledi.

Ulusan'a ziyaretinde Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü İsmail Yılmaz eşllik etti.

Uzunlar esnaf ziyaretinde bulundu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet edip istekleri dinledi.

Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Uzunlar, mahalledeki çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

Mahallede devam eden çalışmaları inceleyen Uzunlar'a ziyaretinde Süleymanpaşa Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Hikmet Güven eşlik etti.