Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantısı yapıldı, TTSO indirim protokolü imzalandı
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Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlama ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmaları ve mevcut uygulamalar değerlendirildi. Ayrıca, TTSO ile Can Group Temizlik Hizmetleri arasında indirim protokolü imzalandı.
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce planlama ve değerlendirme toplantısı yapıldı.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan başkanlığında çevrim içi düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim müdürleri katıldı.
Toplantıda, okullarda eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmaları, ücretsiz kitap dağıtım süreci ve mevcut uygulamalar konusunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi, gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.
TTSO indirim protokolü imzaladı
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Can Group Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti arasında iş birliği protokolü imzalandı.
TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, üye indirim protokolleri kapsamında, TTSO bünyesinde görev yapan tüm çalışanlar ve üyeler, ev, villa, ofis ve cam temizliği hizmetlerinden ilan edilen fiyatlar üzerinden yüzde 20 indirimden yaralanacak.
Protokol, TTSO Başkanı Cengiz Günay ve Can Group Temizlik Hizmetleri Limited Şirketi Genel Müdürü İpek Sıylı arasında imzalandı.