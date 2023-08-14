Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantısı yapıldı, TTSO indirim protokolü imzalandı

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlama ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmaları ve mevcut uygulamalar değerlendirildi. Ayrıca, TTSO ile Can Group Temizlik Hizmetleri arasında indirim protokolü imzalandı.