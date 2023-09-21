Tekirdağ'da Ölçme Değerlendirme Uygulamaları ve Merkezi Sınav Toplantısı Yapıldı

Tekirdağ Valisi Recep Soytük başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ölçme Değerlendirme Uygulamaları ve Merkezi Sınav verileri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kurum yetkilileri sunum yaparak çalışmalar hakkında bilgi verdi ve Vali Soytürk, katılımcılarla istişarelerde bulundu.

Tekirdağ'da Vali Recep Soytük başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanan Ölçme Değerlendirme Uygulamaları ve Merkezi Sınav verileri toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, kurum yetkilileri, ölçme ve değerlendirme uygulamaları ve merkezi sınav verileri çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Ardından Vali Soytürk, sunumu yapılan konular hakkında toplantıya katılanlarla istişarelerde bulundu.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Eren katıldı.