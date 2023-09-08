Tekirdağ'da Oğlak Yakalama ve Oğlak Yeme Yarışmaları Düzenlendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 13. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı kapsamında, oğlak yakalama ve en çabuk oğlak yeme yarışmaları düzenlendi. Yarışmalara çocuklar ve gruplar katıldı ve kazananlara ödüller verildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "13. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" kapsamında "oğlak yakalama" ve "en çabuk oğlak yeme" yarışmaları düzenlendi.

Fuar programı çerçevesinde Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince yapılan yarışmaya ailelerinin onayıyla 7-11 yaş arası 10 çocuk katıldı.

Karaevli Mahallesi'ndeki fuar alanında oluşturulan alanda çocuklar sırayla en kısa sürede oğlak yakalamaya çalıştı.

Çocukların oğlakları yakalamaya çalışması renkli görüntülere sahne oldu.

Fuara katılanların ilgiyle izlediği yarışmada oğlağı en kısa sürede yakalayan Cemil Yıldız birinci oldu.

En çabuk oğlak yeme yarışmasına ise 5'er kişilik 3 grup katıldı.

Yarışmayı 10 kilogramlık oğlağı 5 dakikada bitiren Malkara grubu kazandı.

Yarışmaları kazananlara ödül ve çeşitli hediyeler verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, ödül töreninde, fuarda tarım aletleri, tohum, ilaç üretimi yapan firmalarla üreticilerin buluştuğunu söyledi.

Oğlak yakalama yarışmasına katılan çocukları tebrik eden Öcal, "Yarışmaların amacı küçükbaş hayvancılığın artırılmasını sağlamak. Küçükbaş hayvancılık konusunda bu yarışmalarla farkındalık oluşturuluyor." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Murat Kocaman da fuarın üretim adına, üretici adına her sene büyüyerek düzenlendiğini dile getirdi.

Fuarda üreticilerin yeni teknolojileri tanıma fırsatı olduğunu aktaran Kocaman, düzenlenen yarışmaların hem çocuklara hayvanları sevdirdiğini hem de oğlak etine dikkat çekildiğini ifade etti.

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca ise üreticilerin ve çocukların her yıl yarışmalara severek katıldığını, bu tür yarışmaları düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.