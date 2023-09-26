Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Okullarda Öğrencilere Mobil Araçla Trafik Eğitimi Veriyor
Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, mobil trafik eğitim aracı ile Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerindeki 4 okulda toplam 400 öğrenciye trafik eğitimi verdi.
TEKİRDAĞ'da jandarma ekipleri okullarda öğrencilere mobil araçla trafik eğitimi veriyor.
İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan mobil trafik eğitim aracı ile Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerindeki 4 okulda toplam 400 öğrenciye trafik eğitimi verdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı mobil trafik eğitim aracının, Trakya genelinde okulları gezerek öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi vereceği belirtildi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim