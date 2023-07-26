Tekirdağ'da ilçe milli eğitim müdürleri kurulu toplantısı yapıldı

Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ın başkanlığında Tekirdağ'da ilçe milli eğitim müdürleri kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda deprem güçlendirmeleri, yeni yatırımlar, enerji verimliliği gibi konular görüşüldü. Ayrıca, ücretsiz ders kitaplarının dağıtım süreci ve taşımalı eğitim ihaleleri hakkında bilgi paylaşıldı.