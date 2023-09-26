Tekirdağ'da 400 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen trafik eğitimleri kapsamında 400 öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi. Jandarma ekipleri, öğrencilere yaya geçidi, trafik ışıkları ve trafik kuralları hakkında bilgi vererek, trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 400 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün trafik eğitimleri kapsamında kente gelen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na ait mobil trafik eğitim aracında öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

Eğitimler kapsamında kentte dört okulda 400 öğrenciye jandarma ekipleri öğrencilere yaya geçidi, trafik ışıkları ve trafik kuraları ile ilgili bilgi vererek, trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.

Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı'nın belirli aralıklarla Trakya'da diğer illerde de eğitim çalışmalarına katılacağı belirtildi.