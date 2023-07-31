Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Okula Hazır Olma Testi Uygulaması Başlattı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, birinci sınıfa başlayacak çocukların okula hazır olup olmadığını değerlendirmek amacıyla metropolitan okul olgunluğu testi uygulaması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Çerkezköy, Çorlu ve Süleymanpaşa Kadın Danışma Merkezleri'nde, çocuk gelişim uzmanları tarafından uygulanacak olan testle birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin, okula hazır olup olmadıkları ölçülecek. 100 maddeden oluşan testle çocukların sözcük dağarcığı, kelime bilgisi, işitsel ve görsel dikkat yönerge takip, mantık, sayı bilgisi, ince motor kas becerisi, el ve göz koordinasyonu değerlendirilecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, çocukların hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarını ve gelişimlerini önemsediklerini söyledi.

Çocuklar için ilkokul çağının önemli olduğunu aktaran Albayrak,"Çocuğun okul dönemine hazır olması zihinsel, sosyal ve bedensel gelişim alanlarının yeterli olması ile sağlanır. Biz de bu önemli gerçekten hareketle kadın danışma merkezlerimizde okula başlayacak çocuklarımızın birinci sınıfa başlamaya hazır olduğunu değerlendirmek amacıyla test uygulamasını başlattık. Okula başlayacak tüm çocuklarımızı bekliyoruz." dedi.?

Test, 11 Ağustos'a kadar 66-72 ay arası çocuklara uygulanacak.