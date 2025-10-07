Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'da Öğrencilerle Yakantop Oynadı

ÖĞRENCİLERLE YAKANTOP OYNADI, HALAT ÇEKTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Palandöken ilçesindeki Şehit Murat Ellik İlkokulu'nda öğrencilerle yakantop oynadı. Okul bahçesinde öğrencilerle halat çeken Bakan Tekin, 'Sağlıklı Gülümse Erzurum' protokolünün imza törenine katıldı. Öğretmenlerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren Tekin, çocukluğunun geçtiği Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Şükrüpaşa Ortaokulu'na sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Ellerinde 'Filistin'e Özgürlük' yazan balon bulunan öğrencilerle sohbet eden Tekin, derse girdiği bir sınıfta Türkçe öğrenmenin önemini anlattı.

Göreve geldiklerinde Türkçe ile Türk Dili Edebiyatı derslerinde değişiklik yaptıklarını ifade eden Tekin, "Hem geçme notunu değiştirdik hem de ölçe değerlendirme metodolojisini değiştirdik. Artık 4 temel beceri üzerinden sınav yapılıyor. Okuduğunuzu anlama, dinleme, konuşabilme ve yazabilme konularında sınavlarınız yapılıyor. Kendinizi eğer doğru ifade edemezseniz, okuduğunuzu doğru anlayamazsınız. Hem hayat boyunca girdiğiniz sınavlarda başarılı olamazsınız hem içinde yaşadığınız toplumsal hayatta kendinizi doğru ifade edemezsiniz. Böyle olunca da hayatta hep başarısız olursunuz. Biz istiyoruz ki kendinizi ana dilinizi doğru ifade edin" dedi. Sınıfları gezerek öğrencilerle görüşen Tekin, öğretmenlerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum programının sonunda Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Tekin, Başkan Ayhan Türkez, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensuplarıyla sohbet etti.

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,